Barletta, la TARI non aumenterà: l’annuncio di Cannito

BARLETTA – L’amministrazione comunale di Barletta non aumenterà la TARI. Annuncio al fotofinish del sindaco Cosimo Cannito, a ridosso del consiglio comunale del 27 giugno in cui si sarebbe dovuto discutere dell’incremento della tassa sui rifiuti. Il co-capoluogo della BAT, in base alle disposizioni della Regione Puglia e dell’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, avrebbe dovuto fronteggiare un aumento di circa due milioni di euro.

Non si placano però le polemiche, con lo scontro tra il primo cittadino e il presidente del consiglio comunale Marcello Lanotte che potrebbe vivere un nuovo capitolo in assise consiliare e non solo. Cannito attribuisce i meriti al solo lavoro dei suoi fedelissimi, ma Forza Italia e l’opposizione di centrosinistra puntano l’attenzione su un incremento che si sarebbe potuto evitare già in tempi precedenti.

