Barletta, scontro tra PD e FDI: i dem respingono le accuse

BARLETTA – Il consiglio comunale di Barletta, in programma giovedì 27 giugno, sarà terreno di confronto acceso tra maggioranza e opposizione, non soltanto sull’aumento della TARI ma anche sugli effettivi schieramenti politici interni all’amministrazione Cannito. Il PD annuncia la sua contrapposizione a Fratelli d’Italia, rispedendo al mittente le accuse di cosiddetti inciuci con Forza Italia per destabilizzare il primo cittadino.

L’aumento della TARI resta il tema principale nella seduta consiliare di giovedì, con Cannito invitato a decisioni trasparenti e coraggiose in rappresentanza dei cittadini barlettani. I dem chiariscono la propria posizione.

