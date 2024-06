Margherita, dehors di sponsor comunale in piazza: informata la Prefettura BAT

MARGHERITA DI SAVOIA – Tiene ancora banco il dehors di un noto marchio d’abbigliamento posizionato in piazza Libertà, nel pieno centro di Margherita di Savoia. La struttura, che ha sollevato le polemiche dell’opposizione ma anche di residenti, turisti e commercianti, è stata collocata a seguito di una sponsorizzazione all’amministrazione Lodispoto per gli eventi estivi cittadini, ma sarebbe incompatibile con il regolamento comunale che vieta la presenza di hub commerciali e non solo nelle piazze margheritane. L’avvocato Cosimo Cristiano ha pubblicato una lettera in cui vengono sottolineate le disposizioni amministrative, mentre la questione è arrivata anche sul tavolo della Prefettura. Il Palazzo Provinciale del Governo, che ha ricevuto un esposto, si è riservata di analizzare la documentazione prima di interloquire e mediare con amministrazione comunale ed enti competenti.

Un confronto con i commercianti e con i cittadini per la crescita di Margherita, non soltanto durante la stagione estiva. Parte da qui l’appello e l’auspicio per il futuro del paese. Lodispoto, contattato dalla redazione di Antenna Sud, ha glissato sull’argomento definendo la questione una strumentalizzazione politica.

