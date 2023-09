Taranto, Zes ionica tra successi e dubbi per il futuro

TARANTO – Si è chiusa a Taranto la tre giorni dedicata a Zes, rotta verso lo sviluppo sostenibile del Sud. E’ stato tracciato il bilancio del lavoro compiuto finora, ma non mancano le preoccupazioni per l’unificazione delle 8 Zes Meridionali in un’unica struttura a partire da gennaio.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp