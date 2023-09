Taranto, concerto per il centenario dell’Aeronautica giovedì sera

Nell’anno del centenario della Forza Armata, la presenza del Capo di Stato Maggiore dell’A.M. farà da cornice al giuramento solenne del 27° Corso Avieri Volontari in Ferma Prefissata Iniziale ICADIO II. La sera un grande concerto celebrativo nell’Arena della Villa Peripato

Giovedì 21 settembre, gli avieri Volontari in Ferma Prefissata Iniziale (VFI) dell’Aeronautica Militare giureranno fedeltà alla Repubblica Italiana alla presenza del Capo di Stato Maggiore, Generale S.A. Luca Goretti e del Comandante delle Scuole A.M./3^ Regione Aerea, Generale S.A. Silvano Frigerio che prenderanno parte all’importante cerimonia presso la Scuola Volontari A.M. di Taranto.

L’evento, con inizio a partire dalle ore 09.30, riguarderà 385 avieri del 27° Corso VFI “Icadio II” ed avrà luogo all’interno dello storico Idroscalo “Luigi Bologna”, uno dei primi costruiti in Italia e tra i pochi siti dell’Aeronautica Militare ininterrottamente utilizzato dall’Arma Azzurra durante il 1° secolo della sua storia che proprio quest’anno festeggia il Centenario della sua fondazione.

Alla presenza dei vertici militari dell’Arma Azzurra e dei più alti rappresentanti militari, civili e religiosi del territorio, gli avieri, veri protagonisti della giornata insieme ai loro numerosissimi famigliari giunti da ogni parte d’Italia, potranno vivere un momento ricco di emozioni che sarà impreziosito dal sorvolo di una formazione di 3 velivoli del 61° Stormo di Galatina che sugellerà il loro grido “Lo Giuro!”.

A seguire, la giornata del giuramento sarà caratterizzata da un altro importante evento organizzato dalla SVAM e dall’Associazione Arma Aeronautica di Taranto ed infatti, nella serata, dalle ore 20.00, è previsto un bellissimo momento di condivisione con la cittadinanza che potrà godere insieme al personale e agli avieri giurandi, di una serata all’insegna di musica, arte e cultura nella quale, l’Orchestra del Conservatorio Musicale “G. Paisiello”, insieme al gruppo musicale “Tamburellisti di Torrepaduli” e ad artisti della “Rete della Magale Hellas” si esibiranno all’interno dell’Arena “Villa Peripato”. Il concerto, presentato da Gianmarco Sansolino, giornalista di Antenna Sud, sarà anche l’occasione per continuare la raccolta di elargizioni volontarie a favore dell’Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro nell’ambito dell’iniziativa “Un Dono dal Cielo” promossa in tutti gli eventi del Centenario dell’Aeronautica Militare.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp