Taranto, vola giù dal viadotto. E’ gravissimo

TARANTO – Vola giù dal viadotto con il proprio camion e cade sulla strada sottostante. E’ gravissimo il conducente di un mezzo che viaggiava sulla Strada Statale 106 con direzione Reggio Calabria nei pressi degli svincoli per il molo polisettoriale.

L’incidente è avvenuto in corrispondenza di una curva: l’uomo alla guida, per cause da accertare, ha perso il controllo del mezzo che trasportava, a quanto pare, medicinali e ha sfondato il guard rail, finendo sulla sede stradale sottostante.

Rapido l’intervento dei sanitari del 118 e dei Vigili del Fuoco, che hanno estratto l’uomo dalla cabina di guida in vita ma con gravi ferite per l’immediato ricovero in ospedale.

Sul posto anche la Polizia Stradale per i rilievi del caso.

IMMAGINI: FRANCESCO MANFUSO

+++ IN AGGIORNAMENTO

