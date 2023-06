Taranto: Vigili del Fuoco, è ancora emergenza

“Nel 2019 dalla sede del Comando Vigili del Fuoco di Taranto si levava l’accorato appello della FP CGIL a far presto. Mezzi vecchi e insicuri, carenze d’organico, stipendi da fame per uno dei corpi più vicini ai cittadini in situazioni di emergenza. Da allora a oggi quasi nulla è cambiato ed è l’ora di passare ad azioni più incisive per difendere lavoratori, ma anche comunità di riferimento”.

A dichiararlo è Gaetano Lacorte, segretario aziendale della FP CGIL di Taranto, annunciando l’arrivo in città per un’assemblea sindacale all’interno del Comando VVT tarantino, di Mauro Giulianella, coordinatore nazionale dei Vigili del Fuoco della FP CGIL.

“La carenza d’organico è ormai incancrenita e malgrado l’alto rischio di una città industriale, siamo ancora in difficoltà per via dell’inefficienza di mezzi assolutamente inadeguati. Per denunciare la condizione dei Vigili del Fuoco di Taranto, Giulianella e i responsabile della FP CGIL locali, incontreranno la stampa prima dell’avvio dell’assemblea sindacale”, conclude Lacorte.

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp