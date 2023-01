Taranto: Vende cozze nocive, denunciato

Continua l’attività di contrasto alla vendita di mitili potenzialmente dannosi per la salute. I poliziotti del Commissariato Borgo di Taranto, unitamente al personale dell’ASL, nel corso di controlli nella zona del mercato rionale di Piazza Sicilia, hanno sequestrato 14 vaschette di cozze nere poste su un banchetto e pronte per la vendita. Il titolare, già noto alle Forze dell’Ordine, è stato denunciato per commercio di sostanze alimentari nocive e in cattivo stato di conservazione. Le cozze sono state sequestrate e distrutte.

