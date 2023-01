Taranto: Sigarette a minori, sanzionata tabaccheria

I poliziotti del Commissariato Borgo di Taranto hanno monitorato diverse tabaccherie del centro per contrastare il diffuso fenomeno della vendita di sigarette a minori. In particolare, gli agenti si sono focalizzati su una tabaccheria del Lungomare, dove il titolare aveva venduto sigarette a un minore di 18 anni. I poliziotti hanno atteso che il ragazzo uscisse dall’esercizio commerciale e dopo aver proceduto a un controllo hanno appurato si trattasse effettivamente di un minore. Il giovane è stato affidato ai genitori, mentre per il titolare della tabaccheria sono scattate le sanzioni amministrative per violazione della normativa vigente a tutela dei minori.

