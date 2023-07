Taranto, vasto incendio a Paolo VI (Video + Foto)

TARANTO – Un vasto incendio si è sviluppato a Taranto intorno alle 13 nei pressi di Viale Nenni nel quartiere Paolo VI. Una vasta zona di campagna incolta, rovi e sterpaglie di fronte ai caseggiati, ricca purtroppo di rifiuti abbandonati, porte di legno e altro materiale di risulta ha preso fuoco, forse per l’altissima temperatura che si è registrata oggi in tutto il territorio jonico con picco di 42 gradi registrato alle 14. Alto e denso il fumo nero che si è levato verso il cielo, visibile anche a distanza.

Sul posto, vicino a una zona densamente abitata e, in linea d’aria, non troppo distante dall’Ospedale San Giuseppe Moscati, sono giunti prontamente i mezzi dei Vigili del Fuoco per spegnere le fiamme ma anche Carabinieri e Polizia, per verificare le condizioni di sicurezza per gli abitanti della zona e stabilire la dinamica dell’accaduto.

