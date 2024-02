Taranto, Valietti: ‘Il Cerignola è sempre una squadra difficile’

(di Lorenzo Ruggieri) Dopo un lungo girovagare per la Penisola, Federico Valietti ha scelto Taranto per riscattare un inizio di stagione in chiaroscuro con la maglia del Vicenza: “Sono arrivato da appena venti giorni ma ho subito notato il grande entusiasmo del gruppo. La qualità della squadra è molto alta, tutti danno il massimo in allenamento e i risultati lo dimostrano. Nello spogliatoio si respira un profondo senso di appartenenza nei confronti della maglia e questa emozione si trasferisce subito ai nuovi arrivati”, ha dichiarato l’ex Inter nel corso della trasmissione Rossoblù, in onda su Antenna Sud Extra.

L’esterno è stato schierato da titolare nel recente successo interno ai danni del Monterosi. Tre punti che proiettano i rossoblù verso le zone alte del Girone C di Serie C, come ammesso dallo stesso Valietti: “In questi campionati non esistono partite facili e con il Monterosi è stata una gara sporca. Dopo l’iniziale vantaggio sembrava in discesa, ma dopo il pareggio non era facile trovare degli spazi. I nostri avversari si sono chiusi davanti alla loro area e siamo riusciti a segnare solo nel finale. Ottenere un solo punto sarebbe stato un rammarico, nelle scorse partite non siamo riusciti a portare a casa quanto avremmo meritato. I tre punti, invece, sono un’iniezione di fiducia e vincere aiuta a vincere”.

Tre presenze da titolare per il neo-acquisto rossoblù, il quale ha già potuto assaporare il calore e il trasporto del pubblico ionico: “I tifosi non smettono mai di cantare e ti caricano. Sono il nostro uomo in più e ci permettono di tirare fuori qualcosa in più nei momenti di difficoltà”.

Il prossimo match del Taranto, però, sarà in trasferta. La squadra di Capuano affronterà l’Audace Cerignola, reduce dalla brusca sconfitta contro la Juve Stabia. Tuttavia, dalle parole di Valietti traspaiono cautela e attenzione: “Con il Cerignola sarà una sfida difficile. Affronteremo una squadra ben attrezzata, in particolare nel reparto offensivo, reduce da una battuta d’arresto. È una compagine forte e con grandi individualità. Giocare sul loro campo, inoltre, non è facile ma cercheremo di preparare la gara al meglio. Ci attende un tour de force con tre partite in una settimana ma abbiamo una rosa molto competitiva, adatta ad affrontare al meglio queste gare”.

