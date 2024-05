Taranto, ‘Un altro weekend ricco di eventi e turisti’

Sabato e domenica scorsi, Taranto ha vissuto un fine settimana ricco di eventi e attività, mostrando un volto nuovo e attraente. La città ha accolto l’inaugurazione di Artlab Eyeland in Città Vecchia e l’arrivo della nave da crociera Main Schiff 6 della Tui nel porto.

Contestualmente, le strade del Borgo sono state animate dalla 39esima Strataranto in bicicletta, mentre il parco Cimino ha ospitato l’ottava edizione dell’evento ludico-sportivo “W Cimino 2024”. La piscina comunale è stata teatro della finale di pallanuoto maschile juniores dei campionati regionali Fin.

In ogni angolo di Taranto, l’entusiasmo ha pervaso luoghi e persone. Gianni Azzaro, assessore a turismo, sport e attività produttive, ha dichiarato in una nota: «Un volto vivace e attraente che consolida la ritrovata vocazione di Taranto a essere luogo di accoglienza, inclusione e condivisione. Il lavoro che abbiamo faticosamente messo in piedi insieme con il sindaco Rinaldo Melucci ci ha portato esattamente qui: fare della nostra città un polo attrattivo, che potesse contare non solo su storia e bellezza, ma soprattutto sugli eventi».

L’inaugurazione di Artlab Eyeland e l’arrivo della Main Schiff 6 non sono stati casuali, ma frutto di una programmazione oculata. «Vedere lo stupore dei turisti è sempre un ottimo riscontro perché è la porta d’ingresso verso la fidelizzazione: se sono colpiti, torneranno. La sfida era portarli qui, e i nostri panorami avrebbero fatto il resto. Come amministrazione, ci abbiamo messo il carico, candidando Taranto a tanti appuntamenti», ha aggiunto Azzaro.

L’importanza dello sport è evidente. Con le aspettative dei Giochi del Mediterraneo del 2026 e il titolo di “Città europea dello sport” per il 2025, gli eventi sportivi hanno portato in città appassionati, familiari e atleti, potenziali turisti di ritorno. «Il turismo alimentato dagli eventi sportivi non è banale, già solo il movimento creato in bar e ristoranti è un ottimo risultato. Ma far vedere che Taranto offre molto di più, anche occasioni culturali, è un ulteriore gancio per questi turisti», ha proseguito l’assessore.

Per migliorare ulteriormente, serve concertazione. «Abbiamo iniziato con l’ascolto, siamo passati al coinvolgimento e ora agiremo perché la storia di questi anni di amministrazione e i risultati raggiunti ci dicono solo una cosa: insieme siamo più forti», ha concluso Gianni Azzaro.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author