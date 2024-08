Taranto, ufficiale: Fabrizio Lucchesi nuovo Direttore Generale

Il Taranto Football Club 1927 annuncia la nomina del Dott. Fabrizio Lucchesi come nuovo Direttore Generale del club rossoblu, con effetto immediato.

Lucchesi inizia la sua carriera dirigenziale come coordinatore del settore giovanile dell’Empoli, diventando direttore generale nel 1996/97 e ottenendo la promozione in Serie A. Successivamente, approda alla Roma, contribuendo alla conquista dello scudetto. Nel 2003 passa alla Fiorentina, guidando il club dalla Serie C2 alla Serie A.

Ha ricoperto ruoli di rilievo anche a Pescara e Pisa, ottenendo la promozione in Serie B con gli abruzzesi nel 2009 e mantenendo la categoria l’anno successivo. Con il Pisa sfiora per due volte la Serie B e ricopre l’incarico di presidente fino al 2016, per poi restare come DG e ottenere la promozione in Serie B.

Dopo Pisa, Lucchesi ha lavorato a Latina, Lucca e Palermo, prima di approdare al Monterosi, dove ha trascorso due stagioni.

Il nuovo Direttore Generale sarà presentato ufficialmente domani, giovedì 8 agosto, alle ore 18:30, presso la sala stampa dello Stadio Erasmo Iacovone.

