Taranto, ufficiale calendario crociere: si parte il 17 aprile

È ufficiale il programma della stagione crocieristica 2024 nel porto di Taranto, che prevede 45 scali, a partire dal 17 aprile fino al 9 ottobre. Sarà la compagnia Luxury Azamara Cruises a dare il via alla stagione con il maiden call della Azamara Pursuit.

Nove le compagnie che quest’anno hanno scelto lo scalo ionico, un mix che comprende la conferma delle compagnie Costa, Marella Cruises, TUI Cruises-Mein Schiff, Noble Caledonia, P&O Cruises, nonché le novità come Azamara, Oceania Cruises, SeaDream Yacht Club e The Ritz-Carlton Yacht Collection appartenenti alla fascia lusso del mercato statunitense.

Con le sue 16 toccate sarà la Costa Fascinosa a fare tappa a Taranto tutte le domeniche, a partire dal 9 giugno fino al 22 settembre e anche quest’anno lo scalo ionico offrirà la possibilità ai passeggeri nazionali e internazionali di Costa Crociere di effettuare imbarco e sbarco grazie all’operatività della società Taranto Cruise Port, parte del network internazionale Global Ports Holding.

”Gli scali crocieristici costituiscono un’importante occasione per mettere in vetrina l’offerta turistica e culturale della città di Taranto e di numerose altre destinazioni del territorio pugliese e lucano nonché di valorizzare l’offerta di servizi del porto di Taranto anche per il traffico passeggeri”, spiega in una nota l’Autorità di sistema portuale del Mar Ionio.

