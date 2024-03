Taranto, tre auto distrutte dalle fiamme nella notte

Tre auto sono andate completamente distrutte in un incendio divampato nella notte a Taranto. È successo in viale Unicef, alla periferia del capoluogo jonico. Una Jeep Compass, una Peugeot 3008 e una Fiat Panda sono state completamente avvolte dalle fiamme, poi sedate dall’intervento dei Vigili del Fuoco. Sul posto anche i Carabinieri. Avviate le indagini per stabilire se si tratta di dolo.

