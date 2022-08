Un TikTok in dialetto tarantino per promuovere il Ferragosto al Museo Archeologico Nazionale MArTA di Taranto. L’idea è della direttrice Eva Degl’Innocenti, che ha voluto celebrare questo rapporto stretto con le comunità. In 30 secondi, il video spiega, in italiano e in dialetto tarantino, come effettuare la prenotazione attraverso il servizio di e-ticketing del sito shopmuseomarta.it Una voce guidata guida i visitatori interessati terminando con lo slang usato dai tarantini per salutarsi tra amici, ovvero un “cià bell cià” (ciao bello, ciao).