Taranto, tenta di rapinare un disabile: in manette pregiudicato

La Polizia ha arrestato un tarantino di 37 anni per tentata rapina nei confronti di un 56enne disabile e invalido civile. È accaduto nella centrale via Minniti, a Taranto.

Quando gli agenti della Squadra Volante e del Commissariato Borgo sono arrivati sul luogo, hanno raccolto la testimonianza della vittima, che ha a raccontato di essere prima stato seguito e poi avvicinato dall’uomo, che gli ha chiesto insistentemente 200 euro in contanti. ​Al diniego, il rapinatore lo avrebbe ripetutamente strattonato per poi provare a impossessarsi del cellulare. La resistenza del 56enne ha portato il 37enne a desistere dal suo intento per poi dileguarsi.

Gli agenti hanno acquisito le immagini del sistema di videosorveglianza di una gioielleria che aveva ripreso la tentata rapina, riconoscendo il presunto autore in un pregiudicato tarantino, già denunciato in stato perché ritenuto responsabile di alcuni furti perpetrati in un negozio di alimentari del quartiere Borgo.​

​Il 37enne è stato rintracciato e bloccato dopo alcuni minuti in via Oberdan ed è stato posto agli arresti domiciliari.

