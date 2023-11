Taranto: tempo di riflessioni in difesa

TARANTO – C’è un Taranto in attesa di rifiatare: l’impressionante tour de force che ha visto scendere i rossoblù in campo cinque volte in 15 giorni è terminato e Capuano sta preparando la sfida di Sorrento secondo i dettami della settimana-tipo. Ma contro la Juve Stabia, è apparso evidente che alcuni calciatori necessitassero di tirare il fiato, su tutti Calvano che, però, salterà già di per sé la partita del Viviani causa squalifica. Al suo posto Romano che, con Zonta, comporrà l’asse in mediana.

Straordinari per Ferrara al netto dell’infortunio di Panico, l’alternativa eventuale a Mastromonaco, invece, c’è ed è Kondaj. Emergenza in difesa: Antonini è squalificato e De Santis non è al meglio. In preallarme sia Enrici, che tornerà titolare a prescindere, che Heinz, pronto a giocare a destra qualora Riggio dovesse essere impiegato al centro. Nel tridente offensivo, chiedono spazio Samele e Orlando: non si esclude almeno un’esclusione eccellente, nella fattispecie di uno tra Kanoute e Cianci, ma le prossime ore saranno decisive nelle scelte.

