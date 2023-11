Fasano: Colpo Mengoli: “Non ho avuto esitazioni”

L’U.S. Città di Fasano comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive di Giacomo Mengoli, centrocampista nato il 29 marzo 1998 a Galatina (Le). Il mediano, cresciuto calcisticamente nel settore giovanile del Lecce, con il club salentino ha compiuto l’intera trafila coronata con l’esordio in prima squadra nella stagione 2016/17. In Serie D vanta 160 presenze ed 8 reti (tra girone I, B ed H) riconducibili alle esperienze con le maglie di Città di Gela, Dro Alto Garda Calcio e Nardó. Nella corrente stagione sportiva era in forza al Lamezia Terme, ex club del girone I con cui presenta 10 apparizioni ed una marcatura all’attivo.

“La più grande emozione, oltre a quella di esser ritornato a giocare nel girone H, è di avere la possibilità di disputare il derby all’esordio con questa maglia – le prime parole di Mengoli – appena ho ricevuto la chiamata della società non ho avuto esitazione nell’accettare la proposta, cogliendo la possibilità di poter dare il mio contributo in questa piazza storica e prestigiosa. Ho già conosciuto il gruppo squadra, il mister ed il suo staff. Non vedo l’ora di mettermi a disposizione per centrare gli obiettivi stagionali”.

