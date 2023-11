Bari, rientra Di Cesare. A Piacenza esodo biancorosso, quasi 2mila i tifosi in trasferta

Sistema che vince non si cambia. A meno di stravolgimenti delle ultime ore il Bari che sarà di scena a Piacenza contro la Feralpi Salò si presenterà con il 3-5-2. Un sistema di gioco impossibile da pronosticare all’arrivo di Marino, disegnato come un maestro del 4-3-3, ma che, al momento, è quello che da più garanzie. L’allenatore siciliano, da uomo navigato di calcio, lo ha capito e molto probabilmente schiererà i suoi ancora una volta con la difesa a tre e le due punte. Un sistema che chiede un surplus di fatica ai due quinti di centrocampo, ruolo che toccherà a Dorval a destra e a Ricci a sinistra. In difesa rientrerà capitan Di Cesare, che potrebbe fare il braccetto a sinistra accanto a Vicari e a Pucino, che verrà confermato a destra. In mezzo al campo con il miglioramento delle condizioni di Maita apre ad un ballottaggio con Acampora e Koutsoupias, con Sibilli che farà la mezzala sinistra in fase di non possesso e il trequartista quando il Bari avrà il pallone. Le due punte sono una garanzia: Nasti e Diaw cominceranno dall’inizio, Aramu e Morachioli sono pronti a subentrare a gara in corso. Il Bari giocherà a Piacenza praticamente in casa: 2mila circa le presenze assicurate tra settore ospite e residenti al nord che andranno in tribuna. Un dato destinato a salire.

