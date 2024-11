Taranto, strade provinciali: ultimati lavori per oltre 2 milioni di euro

La Provincia ha portato a termine significativi interventi di manutenzione stradale su cinque arterie provinciali, dopo i lavori effettuati al confine tra la Puglia e la Basilicata. Gli interventi hanno riguardato il rifacimento del piano viabile, l’installazione di barriere metalliche e la segnaletica orizzontale e verticale.

I tratti interessati:

• Sp 29: Innesto Mottola – Noci contrada Pandaro al confine con Noci

• Sp 49: Martina Franca – Palese a innesto Crispiano Orimini

• Sp 82: San Giorgio Jonico – Monteiasi

• Sp 87: Fragagnano – S. Marzano confine Francavilla

• Sp 136: Manduria – Maruggio Mare

I lavori, in parte già conclusi, in parte in fase di ultimazione, sono durati circa tre mesi con un costo complessivo di oltre due milioni di euro, finanziati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT).

Questi tratti stradali, ad alta percorrenza, rivestono un ruolo strategico nel collegare i Comuni della provincia ionica con quelli della Città Metropolitana di Bari, come nel caso della Sp 29.

“È fondamentale garantire una rete stradale sicura ed efficiente in tutta la provincia, sia sul versante orientale sia su quello occidentale. Ci sono altri progetti in corso e desidero ringraziare i tecnici del settore Viabilità per la loro grande professionalità”, ha dichiarato Rinaldo Melucci, presidente della Provincia.

