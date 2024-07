Taranto, ‘Spostamento terminal bus: disagi per cittadini e lavoratori’

”Grazie alla segnalazione di alcuni cittadini, portiamo all’attenzione dell’amministrazione comunale una problematica che coinvolge la cittadinanza e i lavoratori del trasporto pubblico. In occasione della festa della Birra e della musica, il terminal dei bus urbani ed extraurbani di Parco Cimino, noto come “Park and Ride,” sarà trasferito per 15 giorni nel mese di agosto nelle aree antistanti le porte dello Ionio. Tale decisione non mancherà di causare disagi ai cittadini, alla viabilità e ai lavoratori, che saranno dislocati in modo approssimativo”, scrive in una nota il Gruppo Territoriale M5S Taranto.

“Da una parte, l’amministrazione comunale critica giustamente la decisione di sopprimere i treni in partenza da Taranto, che arreca disagio ai cittadini, ai turisti e perdite economiche al territorio. Dall’altra, essa stessa si dimostra irresponsabile e incapace di gestire gli eventi. Ricordiamo all’amministrazione comunale che il Parco Cimino è stato dichiarato “Park and Ride” per incentivare l’utilizzo del trasporto pubblico da parte dei cittadini e permettere sia all’utenza che ai lavoratori di Kyma Mobilità e delle compagnie extraurbane di usufruire del capolinea per ristorarsi, utilizzare la sala d’attesa per sfuggire al caldo torrido e usufruire dei servizi igienici”, continua il M5S Taranto.

“Il gruppo territoriale del M5S Taranto chiede all’amministrazione comunale di rivedere questa discutibile decisione e di prevedere un’altra location idonea. Pur essendo favorevoli a tutte le iniziative utili a creare economie e visibilità al territorio, queste non devono essere a discapito dei cittadini e dei lavoratori. Serve una giusta programmazione e non la solita approssimazione di questa amministrazione”, conclude il Gruppo Territoriale M5S Taranto.

