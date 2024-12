Taranto, Sportium vince la gara per il nuovo PalaRicciardi

Sportium, società del Gruppo Progetto CMR International, ha ottenuto l’incarico per la progettazione integrata del nuovo complesso polifunzionale “Amatore Ricciardi” di Taranto, conosciuto come PalaRicciardi. La struttura, parte dei XX Giochi del Mediterraneo 2026, sarà completata entro i primi mesi dello stesso anno.

Il progetto vede coinvolte altre realtà del Gruppo Progetto CMR International, come STAIN Engineering per gli impianti e InFire per la fire safety engineering, oltre a Ideas per le strutture, il geologo Giuseppe Gigante e l’archeologo Domenico Sapone. I lavori saranno eseguiti dall’Impresa Ferraro Spa di Roma.

Caratteristiche del nuovo PalaRicciardi

Il complesso si svilupperà su una superficie di 22.170 mq, con un’area sportiva di circa 6.250 mq. Sarà composto da due edifici distinti:

• Un corpo ellissoidale coperto da una tendostruttura per atletica leggera, sport indoor ed eventi culturali.

• Un blocco prefabbricato in cemento armato per spogliatoi e servizi.

L’impianto ospiterà competizioni di atletica, pallavolo e pallacanestro, con una capienza di 1.500 spettatori. Sarà un punto di riferimento per allenamenti e gare, promuovendo accessibilità e multifunzionalità.

Sostenibilità e innovazione

Il PalaRicciardi sarà un edificio NZEB (Nearly Zero Energy Building), caratterizzato da un consumo energetico minimo e una progettazione orientata alla sostenibilità.

• Materiali ecocompatibili: uso di risorse rinnovabili e materiali riciclati.

• Aree verdi integrate: piantumazioni di specie mediterranee come pini marittimi, ulivi e aloe vera per garantire ombreggiature naturali e assorbimento degli inquinanti.

• Efficienza energetica: orientamento strategico degli spazi per ridurre la domanda energetica.

Impatto sulla città e sui Giochi del Mediterraneo

Il nuovo PalaRicciardi sarà una delle eredità principali dei Giochi, che porteranno a Taranto 3.500 atleti da 26 nazioni e circa 15.000 presenze complessive tra tecnici, accompagnatori e pubblico. La riqualificazione non solo migliorerà l’offerta sportiva, ma contribuirà alla valorizzazione economica e culturale della città.

Massimo Roj, presidente di Sportium, ha commentato: “Questo progetto rappresenta un motivo di orgoglio per Sportium e per Taranto, che grazie a strutture innovative potrà attrarre nuovi eventi sportivi e culturali di rilevanza internazionale.”

