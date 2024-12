Taranto, stazione in trasformazione: al via lavori riqualificazione

Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS) ha dato il via ai cantieri per la riqualificazione della stazione ferroviaria di Taranto. Un progetto ambizioso, dal valore complessivo di 38 milioni di euro, di cui 20 finanziati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Obiettivo: rendere lo scalo accessibile a tutti, con nuovi servizi e un collegamento diretto all’area Croce attraverso un parcheggio di interscambio e un rinnovato piazzale.

Accessibilità per tutti

Gli interventi prioritari riguardano l’installazione di ascensori vetrati sui binari, l’innalzamento dei marciapiedi per agevolare l’accesso ai treni e l’adeguamento delle scale. Nuova illuminazione, sedute moderne e percorsi tattili per ipovedenti completeranno i lavori, garantendo un’esperienza inclusiva per tutti i viaggiatori.

Spazi interni ed esterni rinnovati

L’atrio, i corridoi e la biglietteria saranno trasformati con infissi moderni, pavimentazioni in pietra naturale e lampadari dal design contemporaneo. Saranno eseguiti anche interventi di restauro per preservare le caratteristiche storico-artistiche dell’edificio, mentre gli spazi destinati alla Polizia Ferroviaria saranno completamente riqualificati.

Un nuovo volto per il quartiere Croce

Il prolungamento del sottopasso ferroviario permetterà di realizzare un secondo fronte di stazione, collegando le aree divise dai binari. Sorgerà un terminal bus con una lunga pensilina, parcheggi per auto e taxi, e un edificio con biglietterie, bar e sala d’attesa. Scale e ascensori garantiranno il collegamento diretto al sottopasso.

Una piazza moderna e verde

La riorganizzazione di Piazza della Libertà prevede una nuova cornice di alberi e piante, vasche decorative per ottimizzare il flusso delle auto e un’area pedonale che migliorerà il decoro urbano.

Un progetto green e sostenibile

La riqualificazione della stazione di Taranto si distingue per l’attenzione alla sostenibilità ambientale, economica e sociale. Grazie all’applicazione degli standard internazionali Envision e LEED for Transit Station, il progetto mira a ottimizzare l’efficienza energetica e a integrare il trasporto pubblico locale con forme di mobilità dolce.

Interventi per il Sud: uno sguardo al futuro

La stazione di Taranto è solo uno degli hub interessati dagli interventi PNRR per il Sud. Entro il 2026, saranno riqualificate 8 grandi stazioni ferroviarie e 30 scali minori, trasformando l’esperienza di viaggio grazie a infrastrutture moderne, accessibili e sostenibili.

I lavori sulla stazione di Taranto, che garantiranno la fruibilità dello scalo per tutta la durata del cantiere, rappresentano un passo importante verso un sistema ferroviario più inclusivo e innovativo.

