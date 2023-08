Taranto, sparatoria al quartiere Tamburi

TARANTO – Domenica sera di paura al quartiere Tamburi di Taranto. Poco dopo le 22.00 sono stati esplosi colpi d’arma da fuoco in strada, nella centralissima via Orsini, all’incrocio con Via Buonarroti. Subito dopo l’allarme sono piombate sul posto due pattuglie dei Carabinieri: gli inquirenti stanno verificando quanto accaduto, ci sarebbe un ferito, sul posto trovate tracce di sangue, al momento non si sa se ci sono altre persone ferite. Interdetto al traffico il tratto di via Orsini dove è avvenuta la sparatoria.

La foto in evidenza è di Francesco Manfuso

+++ IN AGGIORNAMENTO++

