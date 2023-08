Bari: Tax e NCC abusivi, raffica di multe nel fine settimana

Ancora controlli della Polizia Locale di Bari sulla regolarità dei Servizi di noleggio con conducente (NCC) e taxi. Nel fine settimana gli agenti della Locale, a seguito di attività mirate e con appostamenti nei luoghi di arrivo e partenza dei viaggiatori, hanno sanzionato per violazioni al codice della strada, una serie di conducenti e imprese per attività irregolari.

A seguito di appostamenti nella Stazione Marittima di Bari, fermata per gli accertamenti una Mercedes da 9 posti, si accertava che il conducente effettuava servizio transfer croceristi, da e per parking auto convenzionato, benché non fosse iscritto all’apposito albo professionale della camera di commercio. Inoltre, il veicolo era sprovvisto della targhetta inamovibile indicante il numero di licenza, che il conducente non è stato in grado di esibire la licenza in originale.

All’aeroporto K. Wojtyla è stato accertato l’uso improprio di un autoveicolo utilizzato come transfert a pagamento da Bari verso Castellaneta Marina. Sempre nella zona aeroportuale è stato fermato e sanzionato il conducente di una Jaguar con a bordo 2 passeggeri in procinto di effettuare trasporto dietro corrispettivo verso Cisternino, sebbene fosse sprovvisto di autorizzazione NCC.

Stessa violazione a carico di un conducente di una vettura che aveva iniziato trasporto di 2 passeggeri verso Margherita di Savoia. In questi casi – esercizio di noleggio con conducente di veicolo non adibito a tale uso (NCC) – l’art 85 co.4 del codice della strada prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da 430 a 731 euro e la sospensione del documento di circolazione da 2 a 8 mesi.

Controlli in città anche sul rispetto del codice della strada: contestate, tra le altre violazioni, 16 per guida senza fare uso della cintura di sicurezza e 7 per mancato uso del casco protettivo; 5 i veicoli sorpresi a circolare con il mezzo non sottoposto alla prescritta visita di revisione periodica e 3 i conducenti con patente di guida con validità scaduta; 5 le contestazioni per uso irregolare dei monopattini.

Nel fine settimana (venerdì e sabato) 116 i veicoli controllati durante i servizi di controllo della viabilità; 15 i controlli eseguiti per la guida sotto l’influenza di alcol o sostanze Stupefacenti o psicotrope. Sicurezza stradale e prevenzione per una guida sicura: queste alcune delle attività su cui puntare in via prioritaria in questo periodo.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp