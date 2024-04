Vino bianco mescolato al latte: bimbo di 4 mesi in coma etilico

FRANCAVILLA FONTANA – Un bimbo di quattro mesi è ricoverato nel reparto di rianimazione dell’ospedale pediatrico Giovanni XXIII di Bari in seguito ad un coma etilico che sarebbe stato provocato dall’assunzione di vino. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri della compagnia di Francavilla Fontana, l’episodio, verificatosi nella giornata di ieri, sarebbe stato causato da un banale ma pericoloso errore nella preparazione di un biberon. Il vino bianco, contenuto all’interno di una normale bottiglia, è stato diluito con del latte in polvere.

Vino bianco mescolato al latte: un errore

La madre del bimbo, dopo essersi accorta dell’errore, ha accompagnato subito il piccolo al pronto soccorso dell’ospedale Perrino di Brindisi dove è stato sottoposto ad alcune cure urgenti, compresa una lavanda gastrica. Poi, una volta intubato, lo sfortunato bambino è stato trasferito a Bari. Del caso è stata informata anche la procura di Brindisi che nelle prossime ore potrebbe acquisire la documentazione medica sull’accaduto. Al momento non risultano indagati e il piccolo, secondo quanto appreso, è in via di guarigione.

