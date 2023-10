Taranto: Spaccio nei giardinetti pubblici, arrestato

Gli agenti della Polizia di Taranto hanno notato, nei pressi dei giardinetti pubblici al quartiere Paolo VI, un inusuale movimento di giovani, alcuni dei quali già conosciuti perché abituali consumatori di cocaina.

Gli appostamenti hanno permesso ai poliziotti di individuare un giovanissimo ragazzo seduto sui dei gradoni di cemento che si incontrava furtivamente con i suoi “clienti” per lo scambio della dose di sostanza stupefacente.

Dopo aver annotato i suoi movimenti e circoscritto la zona per evitare ogni eventuale tentativo di fuga, i poliziotti sono entrati all’interno dei giardini, cogliendolo di sorpresa.

Duranre la perquisizione personale sono state recuperate tre piccole stecche di “hashish”, una dose di cocaina, una banconota stropicciata da 10 euro e la chiave di una vettura. L’auto, nonostante la poca collaborazione del giovane, è stata ritrovata parcheggiata poco distante in Piazza Pertini.

Al suo interno, nel vano porta oggetti, i poliziotti hanno recuperato più di 9 grammi di cocaina custodita in numerosi ovuli e, in un borsello appoggiato sul sedile del passeggero, una cinquantina di stecche di hashish per circa 80 grammi, oltre a 110 euro in contanti.

L’ulteriore perquisizione domiciliare ha permesso ai Falchi di trovare altri due grammi e mezzo di hashish e un proiettile cal. 38.

Trasmessi gli atti all’Autorità competente, il giovane è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e posto agli arresti domiciliari.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp