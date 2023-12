Taranto, sorpreso a vendere botti illegali: arrestato 30enne

Controlli serrati della Polizia per contrastare la vendita illegale di esplosivi artigianali pericolosi per la sicurezza e dannosi per la salute dei consumatori.

I Falchi della Squadra Mobile hanno concentrato le indagini su un individuo già noto alle forze dell’ordine. I sospetti degli investigatori sono stati confermati durante vari appostamenti, così un 30enne tarantino è stato arrestato per possesso illegale di esplosivi artigianali.

L’uomo, un venditore ambulante, gestiva un’attività illecita di vendita tramite chat. In uno scantinato di sua proprietà, la Polizia ha trovato 300 esplosivi artigianali senza etichetta, 25 esplosivi senza etichetta e 3 “candelotti” categoria F4, per un peso di quasi 15 kg.

Il 30enne è stato arrestato e posto ai domiciliari, mentre il materiale è stato sequestrato e affidato agli artificieri per la distruzione, a garanzia della sicurezza pubblica.

