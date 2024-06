Taranto, scontro in pieno centro tra auto e moto

TARANTO – Incidente stradale a Taranto in pieno centro attorno alle nove del mattino della domenica. Una Dacia Logan guidata da un uomo si è scontrata con una moto guidata da una operatrice del servizio di Vigilanza Vis, caduta per terra. La donna, soccorsa subito dal 118, è stata trasportata in ospedale per gli accertamenti del caso. Coinvolta anche una terza vettura che era parcheggiata.

Sul posto Guardia di Finanza e Polizia Locale che dovrà accertare la dinamica dell’incidente.

FOTO E VIDEO MASSIMO TODARO

— IN AGGIORNAMENTO

