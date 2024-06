Taranto, fuga di gas ed esplosione in un appartamento: intera famiglia in ospedale

TARANTO – E’ di quattro feriti il bilancio dell’esplosione avvenuta in serata all’interno di un appartamento in Via Maturi a Taranto. Un’intera famiglia è finita in ospedale: marito e moglie con due figli hanno riportato lievi ustioni su varie parti del corpo. Le loro condizioni non sarebbero gravi. Sul posto i Vigili del fuoco ed i Carabinieri: la violenta esplosione ha anche danneggiato gli infissi dell’appartamento. La deflagrazione sarebbe stata causata da una fuga di gas partita da una bombola: gli ambienti erano saturi ed è bastata la scintilla di un accendino utilizzato per accendere un fornello per provocare l’esplosione. Pare che la famiglia, di origini asiatiche, si fosse trasferita nell’appartamento soltanto da un giorno.

