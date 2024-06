G7 Borgo Egnazia: i militari avranno poteri di Polizia

I militari avranno la facoltà di operare come agenti di Polizia, potendo arrestare e intervenire in situazioni di emergenza. Il vertice del G7 a Borgo Egnazia sembra essere sotto controllo: il livello di allerta è massimo e le misure preventive sono in atto da mesi, senza che emergano problemi di ordine pubblico all’orizzonte.

