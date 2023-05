Taranto: Scontro auto-moto, centauro in codice rosso

Incidente stradale nella mattinata di sabato 27 maggio in via Mediterraneo, alla periferia di Taranto. Una moto, Aprila 750, si è scontrata violentemente con una BMW. Pare che il conducente dell’auto stesse effettuando una inversione a U quando sarebbe stata centrata in pieno dall’Aprilia, forse in fase di sorpasso. Ad avere la peggio il centauro, trasportato al pronto soccorso del SS Annunziata in codice rosso. Sul posto la Polizia Locale di Taranto per i rilievi che dovranno appurare le responsabilità.

