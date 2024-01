Schianto tra due auto, poco dopo le 8.00 di lunedì 22 gennaio, al km 15,100 della SS7 Ter “Salentina” nel tratto tra San Giorgio Jonico e Monteparano. Per cause ancora da accertare, una Nissan, guidata da un uomo, e una Jeep Renegade, condotta da una donna, si sono scontrate: entrambi sono rimasti feriti e trasportati al SS. Annunziata in codice giallo. Nessuno sarebbe in pericolo di vita.

Il tratto di strada è rimasto chiuso al traffico: sul posto sono intervenute le squadre Anas, per il ripristino della viabilità, i Vigili del Fuoco di Taranto, la Polizia Locale di San Giorgio Jonico, i Carabinieri di Grottaglie e la Guardia di Finanza di Manduria, oltre ai sanitari del 118 che hanno trasportato in ospedale i due coinvolti nell’incidente. Da chiarire, ovviamente, la dinamica. (Foto Francesco Manfuso | Antenna Sud)

Condividi con…

Email



Whatsapp





Telegram





About Author

Laura Milano Racconto la mia terra, le sue vicende, i suoi colori, la sua gente.. e lo faccio con lo stesso calore del sole che la illumina e la passione di una donna del sud. See author's posts