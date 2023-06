Taranto: schianto tra auto e carroattrezzi, vigilessa in codice rosso

TARANTO – Una vigilessa è finita al pronto soccorso in codice rosso, in seguito a un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di martedì 27 giugno a Taranto, all’incrocio tra Via Dante e Via Minniti. Era in servizio a bordo di un carroattrezzi che si è scontrato, per cause da accertare, con una Peugeot. Ad avere la peggio è stata proprio la donna che è stata soccorsa e trasportata al vicino ospedale SS. Annunziata: pare che in seguito al violento impatto, il cinturone con la pistola di ordinanza abbia esercitato pressione sul costato.

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp