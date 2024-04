Taranto, schianto tra auto: due persone in codice rosso

Due persone ricoverate in codice rosso all’ospedale SS. Annunziata di Taranto. È il bilancio di un incidente stradale che si è verificato nella mattinata di lunedì 22 aprile, nel quartiere Paolo VI del capoluogo ionico. Per cause in fase di accertamento, un’Alfa Romeo e una Toyota si sono scontrate su via della Liberazione, nei pressi di via IV Novembre. Una delle due auto ha finito la sua corsa fuori strada, ribaltandosi. La Polizia Locale di Taranto ha effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica. Sul posto anche le ambulanze del 118, che hanno soccorso le due persone per poi trasportale in ospedale.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author