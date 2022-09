Sono sbarcati a Taranto i 398 migranti a bordo della Humanity 1, che nella mattinata di giovedì 22 settembre ha attraccato al porto di Taranto. Dei 398, salvati nei giorni scorsi nel Mar Mediterraneo, 110 sono minori non accompagnati. Cinque hanno meno di 13 anni, uno appena undici mesi, mentre di un bimbo di 3 anni non si conosce la provenienza. In diversi hanno avuto bisogno di assistenza sanitaria.

Le operazioni di accoglienza sono state gestite da Prefettura, 118, Croce Rossa, Comune e Protezione Civile. Dopo lo sbarco, i migranti sono stati sottoposti a controlli sanitari prima di essere condotti all’hotspot per il foto-segnalamento e il successivo smistamento verso altre destinazioni: 86 provengono dal Gambia, 86 dal Libano, 76 dalla Siria, 59 dal Bangladesh, gruppi più piccoli da altri Paesi.

La Humanity 1 aveva cercato riparo dal maltempo al largo della Sicilia inoltrando 18 richieste alle autorità competenti prima che Taranto venisse indicata come destinazione sicura.