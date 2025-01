Taranto, ritorna a spacciare nella sua enoteca: 34enne arrestato

La Polizia di Stato ha arrestato un uomo di 34 anni, già noto alle forze dell’ordine, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’operazione è stata condotta dai Falchi della Squadra Mobile di Taranto, che da alcuni giorni monitoravano l’attività del sospettato.

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, l’uomo avrebbe ripreso la presunta attività di spaccio all’interno di un’enoteca situata in via Duca di Genova, lo stesso luogo in cui, nel settembre 2023, era già stato arrestato per reati analoghi.

Durante le attività di osservazione, i poliziotti hanno notato un intenso via vai di giovani, in particolare di origine africana, che entravano nel locale senza acquistare prodotti esposti alla vendita. A seguito di una perquisizione, gli agenti hanno rinvenuto circa 37 grammi di hashish suddivisi in più involucri, nascosti dietro il registratore di cassa e all’interno di un pannello in legno fissato alla parete. È stato inoltre trovato un bilancino elettronico.

Durante l’operazione, alcuni presunti acquirenti si sarebbero presentati all’enoteca per chiedere dosi di droga. Uno di loro, di nazionalità gambiana, avrebbe insistito nell’acquisto nonostante la presenza degli agenti in borghese.

Il 34enne è stato arrestato e posto agli arresti domiciliari, in attesa delle decisioni dell’Autorità Giudiziaria. Per l’indagato vale il principio di presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva.

