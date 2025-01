Avetrana, sopralluogo sulle strade provinciali: previsto un piano di interventi

Si è svolto ieri mattina un sopralluogo sulle strade provinciali del territorio di Avetrana per monitorare le condizioni della viabilità e individuare possibili interventi di miglioramento. All’incontro hanno partecipato il direttore generale della Provincia, ing. Bartolomeo Lucarelli, il capo di gabinetto, dott. Luca Steffensen, e il dirigente del settore Viabilità, arch. Raffaele Marinotti, insieme al sindaco di Avetrana, prof. Antonio Iazzi, e a tecnici comunali.

Durante il sopralluogo sono stati esaminati alcuni tratti stradali considerati critici per la presenza di incroci a raso e irregolarità nel manto stradale. L’attenzione si è concentrata in particolare su alcune intersezioni, tra cui quella tra la SP 359 (Avetrana-Nardò) e la SP 145, l’incrocio tra la SP 141 e l’ingresso della frazione di Urmo Belsito, il restringimento della carreggiata sul ponte di pietra lungo la SP 139 e l’incrocio tra la zona industriale e via Piave.

A seguito dell’ispezione è stato definito un programma di interventi. In una prima fase si procederà con l’installazione di nuova segnaletica verticale e catarifrangenti nei punti più critici per la sicurezza stradale. Successivamente, verrà avviata la progettazione e realizzazione di rotatorie negli incroci ritenuti più pericolosi.

Il presidente della Provincia, Rinaldo Melucci, ha sottolineato l’importanza di garantire una viabilità più sicura ed efficiente: “Ho particolarmente a cuore la situazione della viabilità di tutti i Comuni del territorio provinciale. In collaborazione con l’amministrazione di Avetrana, miglioreremo la sicurezza delle provinciali per favorire il transito dei numerosi autoveicoli, anche in vista dell’afflusso turistico della prossima stagione estiva.”

