Taranto: ‘Ritardi nella raccolta differenziata, imprese allo stremo’

Casartigiani Taranto denuncia la situazione critica e insostenibile di decoro urbano in cui versa città. Le strade pullulano di pattume, perché molto spesso i cassonetti sono stracolmi e i rifiuti vengono abbandonati per terra. La situazione è complessa anche per gli esercenti, soprattutto nelle zone in cui si adopera la raccolta differenziata, che in queste ultime settimane non sarebbe stata rispettata.

Il coordinatore della categoria Food di Casartigiani Taranto, Vincenzo Cosa, titolare di un’attività a Lama, denuncia il disservizio legato alla raccolta differenziata del quartiere: «Attualmente nel locale – ha detto – ho i bustoni di vetro che ancora non sono stati ritirati. Gli operatori ecologici non vengono qui da due settimane. Non è possibile lavorare in queste condizioni, soprattutto con la calura perché gli odori si diffondono e inevitabilmente, infastidiscono i clienti. Siamo davvero esausti perché non è facile portare avanti un’attività in questi tempi e ora queste problematiche aggravano ulteriormente la situazione».

Casartigiani Taranto ha più volte ribadito la disponibilità a dialogare con i vertici aziendali dell’Amiu, la municipalizzata dell’igiene del comune di Taranto e le istituzioni locali. A oggi, molte di queste richieste sono state disattese, mentre la situazione peggiora. Il coordinatore di Casartigiani Puglia Stefano Castronuovo afferma: «Non è possibile che le attività che lavorano sempre in prima linea per la comunità, debbano sempre subire e pagare le conseguenze. Urge assolutamente un intervento di ripristino per porre fine ai disagi. Qualora così non fosse, saremmo costretti ad agire di conseguenza alla tutela degli associati».

Pertanto, Casartigiani Taranto chiede un tavolo di confronto al sindaco Rinaldo Melucci, agli assessori, quali all’ambiente Francesca Viaggiano e Maria Luppino (società Partecipate) e al presidente dell’azienda municipalizzata Giampiero Mancarelli per trovare assieme strumenti e soluzioni utili all’efficientamento del servizio.

