Taranto, Rapisarda, Welbeck e Bocic: trattativa bloccata

La pista che porta a Rapisarda, Welbeck e Bocic si complica. I tre calciatori, attualmente sotto contratto con il Catania, avevamo raggiunto un accordo di massima con la società pugliese per il trasferimento, ma le dimissioni di Vittorio Galigani hanno bloccato l’evolversi della trattativa. Galigani, ormai ex consulente rossoblù, era l’unico con il potere di firma, vista la squalifica in atto di Alfonso Rino e l’impossibilità del presidente Giove. La situazione potrebbe sbloccarsi lunedì 15 luglio, quando è previsto un incontro dal notaio per ratificare il sostituto di Galigani. Intanto, Welbeck e Rapisarda sono stati convocati dal Catania per il ritiro di Assisi, Bocic invece è rimasto fuori dalla lista stilata da Toscano.

