Taranto: Rapina con complice una sala slot, arrestato 43enne

La Polizia ha arrestato e posto ai domiciliari un pregiudicato tarantino di 43 anni ritenuto presunto responsabile, insieme a un complice, di una rapina a una sala slot del centro di Taranto commessa la mattina del 24 dicembre scorso.

Gli investigatori della Squadra Mobile, coordinati dalla Procura della Repubblica di Taranto, sin dai momenti successivi alla rapina, avevano avviato indagini con il prezioso supporto delle immagini sia del circuito interno di videosorveglianza dei locali che di quelle di altre telecamere presenti nella zona.

Le indagini hanno permesso di raccogliere indizi utili a ritenere che il 43enne, già cliente della sala giochi, in quel frangente avrebbe approfittato dell’arrivo di una dipendente al momento dell’apertura per consentire l’ingresso alla seconda persona.

Dalla visione delle telecamere a circuito interno, si nota l’uomo, travisato da un cappuccio nero, che costringe la dipendente a farsi consegnare l’incasso, circa 1.000 euro.

Nei momenti successivi alla rapina, i due, nonostante la ferma opposizione della donna che voleva chiudere la porta d’ingresso per non consentire la fuga, sarebbero riusciti a dileguarsi a piedi in direzioni opposte.

Dalla visione delle telecamere posizionate in vari luoghi della città, sembra che i due si siano ricongiunti dalla parte opposta dello stesso isolato per poi allontanarsi a bordo di un’auto, risultata essere di proprietà proprio del 43enne destinatario dell’ordinanza di custodia cautelare. Sono ancora in corso le indagini per identificare il complice.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp