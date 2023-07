Ex Ilva: Pagano, ‘Urso convochi subito un tavolo di crisi’

“La cassa integrazione perpetua, per giunta senza più nemmeno consultare le parti sociali, non può rappresentare una soluzione alla giustificata sofferenza che sta montando tra i lavoratori dell’ex Ilva. Bene ha fatto il presidente Emiliano a farsi portavoce con il ministro Urso di questo crescente disagio e delle aspettative di riscatto di tutta una comunità. Convocare urgentemente un tavolo di crisi intorno al quale far sedere rappresentanze dei lavoratori e aziendali e tutte le istituzioni coinvolte è l’unico modo per ridare fiato alle relazioni industriali e porre le basi per l’accordo di programma e un piano industriale che dia una prospettiva al siderurgico, nel segno della decarbonizzazione e dell’innovazione, e nel rispetto del lavoro, dell’ambiente e della salute. Ci auguriamo che il Ministro accolga questa richiesta quanto prima e dia immediatamente il via a una nuova fase per Taranto e per l’ex Ilva”. Così Ubaldo Pagano, parlamentare pugliese del Partito Democratico.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp