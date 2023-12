Taranto, rapina 2.000 euro ad anziano 83enne, arrestato

La Polizia ha identificato e arrestato un 25enne, residente a Taranto, sospettato di aver rapinato un anziano di 83 anni. I Falchi della Squadra Mobile hanno contattato la vittima, che ha riferito di essere stata rapinata da un giovane mascherato mentre tornava dal mercato. L’anziano ha provato a difendersi e in una sorta di colluttazione è riuscito a scoprire il volto del rapinatore, riconosciuto come un giovane incontrato poco prima proprio al mercato.

Grazie alla conoscenza del luogo e al ricordo della vittima stessa, i Falchi hanno individuato il sospettato, già noto per reati simili ai danni di anziani. Dopo un’ora di ricerca, è stato trovato a casa sua: nonostante abbia inizialmente negato, di fronte alle prove è stato costretto a restituire il denaro. Gli abiti usati durante la rapina erano stati nascosti in una cassettiera. Poi ha ammesso di aver seguito l’anziano dal mercato per rubargli il denaro. Presentati i documenti all’Autorità Giudiziaria, il giovane è stato arrestato e posto ai domiciliari.

