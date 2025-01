Taranto, raggiro anziani: il carabiniere non risponde al Gip

Si è avvalso della facoltà di non rispondere il carabiniere 41enne Antonio Spinelli, la moglie Antonella Goffredo, invece, ha risposto alle domande del Gip Alessandra Rita Romano. Gli interrogatori di garanzia per il presunto raggiro a tre anziani, sono iniziati questa mattina alle 9.30 nel Tribunale di Taranto. Sono stati ascoltati anche gli altri due indagati: l’avvocato Fernando Rinaldi e Natale Carbotti, vicino di casa di una delle presunte vittime.

I quattro erano stati arrestati il 30 dicembre scorso. Sono accusati, a vario titolo, di reati quali circonvenzione di incapace, violenza privata, infedele patrocinio, autoriciclaggio, riciclaggio, peculato e truffa aggravata.

Le indagini, coordinate dalla Procura di Taranto e condotte dai Carabinieri della Sezione di Polizia Giudiziaria, hanno rivelato che il carabiniere avrebbe approfittato delle condizioni di infermità fisica e psichica di un ultraottantenne residente in una zona rurale di Ostuni. L’anziano, privo di parenti, sarebbe stato indotto a versare sul conto del militare, cointestato con la moglie 37enne tarantina, una somma pari a 184.000 euro. Parte del denaro sarebbe stata impiegata per estinguere mutui, finanziare acquisti personali e trasferire fondi sui conti della moglie per nasconderne la provenienza.

Il presunto raggiro sarebbe stato compiuto con l’aiuto di un avvocato che in passato aveva assistito la vittima. Quest’ultimo, insieme a un’altra persona legata ai due principali indagati, avrebbe anche cercato di depistare le indagini fabbricando falsi elementi di prova. Durante l’inchiesta è emerso un ulteriore episodio di truffa ai danni di una coppia di anziani, che avrebbe versato 20.000 euro su conti riconducibili agli indagati.

