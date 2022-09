“Siamo amareggiati per il risultato di Monopoli, avevamo preparato bene la partita e nel primo tempo abbiamo creato anche qualcosa in più. È stata una gara di studio e di lettura, conoscevamo le qualità offensive del Monopoli e abbiamo provato a difenderci per fare male in ripartenza. Il risultato, purtroppo, ha camuffato la prestazione. Il rigore ha cambiato la partita, nonostante, a mio parere, non ci fosse. Fino al 70′ abbiamo concesso poco ai nostri avversari. ma quell’episodio ha dato entusiasmo a loro e nervosismo a noi. Ci siamo sbilanciati per cercare il pareggio, allungando i reparti, e, purtroppo, gli episodi hanno condizionato l’incontro. Siamo stati anche sfortunati in occasione del palo di Infantino. Sul piano del gioco possiamo migliorare. ma non dobbiamo sottovalutare il Monopoli, una squadra che ha preservato l’ossatura dello scorso anno arricchendola con giocatori importanti”. Alessandro Provenzano, centrocampista del Taranto, ha analizzato il match del Veneziani nel corso di Rossoblu 85, approfondimento sul calcio rossoblu di Antenna Sud.

NO ALLARMISMI – “Già in ritiro la squadra ha dimostrato di essere in crescita. Il gruppo è composto principalmente da giocatori nuovi, c’è bisogno di tempo per conoscersi, ma cercheremo di raggiungere la massima solidità nel minor tempo possibile. L’età dei giocatori non influisce sulla qualità, però sarà determinante l’aspetto mentale”.

’PLAYOFF? PROVIAMOCI’ – “Per la piazza e la città che rappresentiamo, abbiamo l’obbligo di provare a centrare i playoff. Daremo il massimo per raggiungere questo traguardo”.

CATANZARO – “Il calendario non è favorevole. ma in questo girone non esistono partite facili. Con il Catanzaro il livello di attenzione dovrà essere ancora più alto. Sarà fondamentale ritrovare al più presto i tre punti, magari proprio davanti al nostro pubblico. Già a Monopoli i tifosi sono stati da applausi. In casa saranno ancora di più e ci daranno una mano”.