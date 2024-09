Taranto, proposta del Centrodestra per incentivare donazione sangue

Il coordinamento cittadino dei partiti di Centrodestra di Taranto ha presentato una proposta concreta per incentivare la donazione di sangue nella nostra città, sollecitando l’amministrazione comunale a prendere misure immediate ed efficaci per affrontare la crescente carenza di sangue nelle strutture sanitarie locali.

“In un contesto in cui la donazione di sangue rappresenta un atto civico di vitale importanza, i partiti propongono l’introduzione di un tagliando per il parcheggio gratuito destinato ai donatori, da distribuire presso il Centro Trasfusionale dell’ospedale SS Annunziata. Attualmente, la mancanza di parcheggi gratuiti nelle vicinanze dell’ospedale disincentiva molti cittadini, aggiungendo un ostacolo economico a chi desidera compiere un gesto di solidarietà”, si legge in una nota congiunta di Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega, Udc, Noi Moderati, Npsi, Svolta Liberale, Partito Liberale Italiano.

La misura proposta, accompagnata da una campagna di sensibilizzazione, mira a rendere più semplice e accessibile il processo di donazione, contribuendo a risolvere una problematica urgente e a garantire una maggiore partecipazione dei cittadini.

I partiti di centrodestra chiedono all’amministrazione comunale di accogliere la proposta e collaborare con le associazioni di donatori per definire rapidamente le modalità di attuazione, così da rafforzare il sistema sanitario e sostenere chi si impegna per il bene della comunità.

