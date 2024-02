Taranto, preside picchiato: avviso orale ai 2 aggressori

La Polizia ha notificato il provvedimento dell’avviso orale emesso dal questore di Taranto Massimo Gambino nei confronti di un uomo di 32 anni e una donna di 31 che lo scorso 31 gennaio si scagliarono contro il dirigente scolastico dell’Istituto comprensivo Europa-Dante Alighieri, Marco Cesario, dopo una precedente discussione con una insegnante.

Si tratta dei genitori di una bambina di 3 anni che frequenta il plesso Europa. Secondo la ricostruzione della polizia, il dirigente scolastico “sarebbe stato prima aggredito verbalmente dalla madre” della bambina e in seguito “violentemente malmenato dal padre giunto a scuola dopo pochi minuti”. Cesario, che ha riportato lesioni alle mani e al volto giudicate guaribili in sette giorni, ha poi formalizzato la denuncia.

“Immediata”, è detto in una nota, è stata “la risposta della polizia di Stato e del questore che, nel suo ruolo di autorità di pubblica sicurezza, ha ritenuto sussistenti i presupposti per l’adozione del provvedimento dell’avviso orale nei confronti dei presunti aggressori. Si tratta in particolare di una misura di prevenzione personale con la quale il soggetto, ritenuto socialmente pericoloso, viene invitato formalmente a mantenere una condotta conforme alla legge”.

