Il Taranto piega il Potenza con un gol per tempo e conquista la quarta vittoria consecutiva allo Iacovone. Match deciso dalle reti di Antonini (al 3’) e Antonio Romano (51’). Il vantaggio immediato dei rossoblu di casa (Antonini alla prima rete stagionale) è stato come un pugno nello stomaco per i lucani, costretti subito a rincorrere. La squadra di Eziolino Capuano si difende con ordine, il Potenza ci prova due volte con Caturano, ma l’ex rossoblu prima è impreciso, poi si fa sbarrare la strada da Vannucchi. Nella ripresa, il Taranto trova il raddoppio quasi subito: è il 53’ quando Antonio Romano scocca un destro dai 30 metri circa: la palla prima sbatte a terra, poi beffa Gasparini per il 2-0 che non cambierà più fino al termine del match. Siviglia prova a strigliare il suo Potenza con i cambi, ma l’inerzia del match non cambia. Terzo risultato utile di fila per Capuano e i suoi, ko per il Potenza che martedì scorso aveva conquistato il primo successo in campionato. (Nella foto Max Todaro, il colpo di testa vincente di Antonini)

LA CRONACA

⏱ Dopo quattro minuti di recupero, Caldera fischia la fine: Taranto batte Potenza 2-0.

🔴🔵 90’+1’ Ammonito 🟨 Belloni per gioco falloso.

🔴🔵 89’ Belloni conquista palla nell’area del Taranto, si gira e calcia, ma Vannucchi blocca in due tempi.

🟥🟦 87’ SOSTITUZIONE 🔄 Nel Taranto, seconda presenza per Formiconi, gli fa spazio capitan Ferrara. Fascia a Marco Manetta.

🔴🔵 81’ SOSTITUZIONE 🔄 Nell’Avellino, finisce la partita di Rillo, comincia quella di Schimienti.

🔴🔵 78’ Del Sole dalla lunga distanza, Vannucchi blocca a terra.

🔴🔵 76’ Ammonito 🟨 Giamfy per gioco falloso.

🔴🔵 73’ Suggerimento dalla sinistra per la testa di Caturano, alto.

🔴🔵 72’ Ammonito 🟨 Emmausso, in panchina, per proteste.

🟥🟦 71’ La Monica, da posizione defilata, si gira in area, ma non inquadra la porta.

🟥🟦 68’ Su azione d’angolo, Valerio Labriola ci prova dalla lunga distanza, di poco fuori bersaglio.

🔴🔵 67’ Ammonito 🟨 Steffè per gioco falloso.

🔴🔵 63’ SOSTITUZIONE 🔄 Nel Potenza, Belloni per Del Pinto.

🟥🟦 61’ SOSTITUZIONE 🔄 Nel Taranto, entra La Monica esce Guida.

🟥🟦 56’ SOSTITUZIONE 🔄 Nel Taranto, Raicevic lascia il campo a Infantino.

🔴🔵 55’ Il Potenza si riaffaccia nell’area rossoblu, conclusione ravvicinata di Del Pinto, ma fuori misura.

🔴🔵 52’ SOSTITUZIONE 🔄 Doppio cambio nel Potenza: fuori Emmausso e Di Grazia dentro Del Sole e Volpe.

🟥🟦 51’ GOL DEL TARANTO: ⚽ Romano! Il centrocampista rossoblu scocca un bolide dai 30 metri, palla che rimbalza davanti a Gasparini e lo beffa. Secondo gol in stagione per Antonio Romano, secondo consecutivo allo Iacovone dopo quello alla Juve Stabia di sabato scorso.

🔴🔵 46’ SOSTITUZIONE 🔄 Nel Potenza, fuori Talia dentro Laaribi.

🟥🟦 46’ SOSTITUZIONE 🔄 Nel Taranto, Chapi prende il posto di Diaby.

⏱ 46’ Si riparte.

➕ SECONDO TEMPO ➕

⏱ 45’ Si chiude il primo tempo: dopo il vantaggio, il Taranto ha badato a difendersi cercando di colpire in contropiede, più sbilanciato il Potenza che ha sfiorato il pari in due circostanze con l’ex Caturano.

🔴🔵 40’ Insiste il Potenza: lanciato in profondità, Caturano impegna severamente Vannucchi che gli sbarra la strada.

🔴🔵 33’ Potenza vicinissimo al pari: conclusione dal limite di Caturano, di poco alta sulla traversa di Vannucchi.

🟥🟦 29’ Ammonito 🟨 Manetta per gioco falloso.

🔴🔵 20’ Il Potenza pareggia con Di Grazia, ma l’attaccante è segnalato in posizione di fuorigioco.

🟥🟦 10’ Ammonito 🟨 Mastromonaco per gioco falloso.

🟥🟦 3’ GOL DEL TARANTO: ⚽️ Antonini! Rossoblu di casa in vantaggio con un gol del difensore brasiliano, che svetta di testa su azione d’angolo. Prima rete in campionato.

⏱ 1’ Partiti.

➕ PRIMO TEMPO ➕

🟥🟦 TARANTO- 🔴🔵 POTENZA 2-0

⚽️ RETI: 3’ Antonini (T), 51’ Romano (T)

🟥🟦 TARANTO 352: Vannucchi; Evangelisti, Antonini, Manetta; Mastromonaco, Romano, Labriola, Diaby (46’ Chapi), Ferrara (87’ Formiconi); Guida (61’ La Monica), Raicevic (56‘ Infantino). Panchina: Loliva, Martorel, Granata, Panattoni, Mazza, Vona. All. Capuano.

🔴🔵 POTENZA 433: Gasparini; Giamfy, Girasole, Legittimo, Rillo (81’ Schimenti); Talia (46’ Laaribi), Steffè, Del Pinto (63’ Belloni); Emmausso (52’ Del Sole), Caturano, Di Grazia (52’ Volpe). Panchina: Uva, Celesia, Sandri, Armini, Riccardi, Polito, Verrengia, Masella. All. Siviglia.

🟡 ARBITRO: Mattia Caldera di Como. Assistenti: Giuseppe Lipari di Brescia e Federico Fratello di Latina. IV: Domenico Mirabella Napoli.

🟨 AMMONITI: Mastromonaco, Manetta (T); Steffè, Emmausso, Giamfy, Belloni (P).

📌 NOTE: Recuperi 1’/4’. Angoli 2-1