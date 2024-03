Taranto, pesca illegale: rimossa rete ‘fantasma’ di 1 chilometro

Un’operazione di salvaguardia ambientale e contrasto alla pesca illegale è stata condotta lungo la costa di San Vito, a Taranto, grazie all’impegno congiunto di un gommone, una motovedetta della Guardia Costiera e 10 sommozzatori brevettati del “Team Arrow pesca sub”.

Dopo circa 7 ore di lavoro continuativo, è stata rimossa una lunga rete da pesca, pericolosamente posizionata senza alcun segnalamento a circa 60-70 metri dalla battigia. Queste reti, conosciute come “ghost gear”, rappresentano una grave minaccia per la biodiversità, intrappolando pesci e tartarughe che vi rimangono impigliati e diventano prede per altri animali marini.

Oltre a minacciare la vita marina, le reti fantasma pongono rischi per la sicurezza di nuotatori e naviganti, poiché possono intralciare eliche e costituire insidie non sempre visibili. L’azione coordinata dalla Capitaneria di Porto di Taranto ha permesso di rimuovere e sequestrare circa un chilometro di rete, restituendo così un tratto di mare sicuro e libero all’uso pubblico. Questo intervento fa parte degli sforzi costanti per proteggere l’ecosistema costiero e combattere l’ecocriminalità ambientale.

Condividi con…

Email



Whatsapp





Telegram





About Author